Autoroute: les prières gares de péage livrées en 2018

Les six gares de péage de l’Autoroute Est-Ouest au niveau de la wilaya de Bouira seront livrées "au premier semestre 2018", a indiqué le directeur général de l’Agence nationale des Autoroutes (ANA), Ali Khlifaoui. Les travaux sont en cours pour ces stations de péage installées au niveau de six échangeurs de la wilaya à savoir deux de Bouira (Est et Ouest), ainsi que celui de Djebahia, Lakhdaria et Ahnif, El-Adjiba, a expliqué le directeur de l’ANA. Au niveau de la gare d’El-Adjiba et celle d’Ahnif, les travaux avancent à "un rythme moyen". Les entreprises continuent de terrasser les sites des projets, a-t-on constaté sur place dimanche.