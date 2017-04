Mali: le gouvernement veut fermer 47 radios privées

La principale association des médias audiovisuels privés au Mali s'est insurgé dimanche contre la fermeture annoncée par les autorités de 47 radios privées, demandant un délai pour qu'elle se conforme à la réglementation. "Il faut donner le temps à ces radios de se conformer à la loi. On ne ferme pas une radio comme on ferme une boutique, et il faut éviter le +deux poids, deux mesures+", a déclaré à la presse Bandiougou Danté, président de l'union des radios et télévisions libres du Mali (Urtel). Jeudi, la Haute autorité de la Communication (HAC), chargée de réguler le secteur des médias au Mali, avait annoncé la fermeture prochaine de 47 radios privée pour "non respect de la loi".