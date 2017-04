L’Ecole polytechnique d'Oran porte le nom de Maurice Audin

L’Ecole nationale polytechnique d’Oran (ENPO) a été baptisé dimanche au nom du martyr Maurice Audin, jeune mathématicien et militant anticolonialiste ayant épousé la cause nationale, assassiné par les parachutistes du tristement célèbre général Massu. La cérémonie, coïncidant avec Youm El Ilm, a été présidée par le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Salah Eddine Seddiki, en présence des autorités locales, de représentants de la communauté universitaire locale et du fils du défunt.