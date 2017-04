Deux morts dans une fusillade dans le centre d'Ankara

Deux personnes ont été tuées lors d'une fusillade dimanche dans un café du quartier de Cankaya, à Ankara, ont rapporté les médias locaux. Il s'agit d'un affrontement armé entre deux groupes. Deux personnes ont été tuées dans l'incident, et deux autres grièvement blessées. La raison de la fusillade n'est pas encore connue, et la police locale a tenté d'arrêter les suspects qui avaient pris en fuite en voiture. Plus de 55 millions de citoyens turcs devraient voter dimanche lors d'un référendum historique proposant des changements constitutionnels importants, en donnant des pouvoirs exécutifs importants au président.