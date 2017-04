Corée du Nord: "Toutes les options sont sur la table"

Les Etats-Unis n'excluent aucune option pour régler le problème des programmes balistique et nucléaire nord-coréens, a déclaré lundi le vice-président américain Mike Pence lors d'une visite de la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées. Washington veut parvenir à la sécurité "au travers de moyens pacifiques, grâce à la négociation. Mais toutes les options sont sur la table et nous demeurons au côté des Sud-Coréens", a-t-il dit au village frontalier de Panmunjom, où avait été signé le cessez-le-feu de 1953. "Le peuple de Corée du Nord et l'armée de Corée du Nord ne doivent pas se méprendre sur la détermination des Etats-Unis d'Amérique à se tenir au côté de nos alliés", a assuré M.Pence.