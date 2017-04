Chine: amélioration plus qu'attendue des indicateurs économiques

La croissance économique chinoise a accéléré à 6,9% au premier trimestre, le pays enregistrant par ailleurs un net renforcement de sa production industrielle en mars, sur fond de boom continu des investissements dans les infrastructures et la construction. La Chine avait connu en 2016, avec une croissance de 6,7%, sa plus faible performance depuis 26 ans. Le régime communiste vise pour 2017 une croissance annuelle "d'environ 6,5%". La production industrielle a gonflé de 7,6% sur un an en mars, marquant une accélération spectaculaire après une hausse de 6,3% pour janvier-février, et s'établissant très au-delà du chiffre de 6,3% qu'escomptaient des analystes.