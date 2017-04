Des partisans de Trump préparent sa campagne électorale de 2020

Des partisans du président américain Donald Trump ont déjà levé au premier trimestre 2017 plus de 13 millions de dollars de dons pour son éventuelle campagne électorale de 2020, selon la Commission électorale fédérale (FEC). D'après des documents de la FEC, cet argent a été récolté par trois comités (Trump Victory, Donald J. Trump for President et Trump Make America Great Again). L'essentiel des recettes provient de la vente d'objets promotionnels tels que des t-shirts et des casquettes lors de la cérémonie d'investiture de M. Trump fin janvier.