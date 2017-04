Un terroriste abattu dimanche à Jijel

Un terroriste a été abattu dimanche à Jijel, suite à une embuscade tendue menée à la zone de Oued Essafsaf par un détachement de l'Armée national populaire (ANP), qui a récupéré un pistolet mitrailleur de type kalachnikov, indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une embuscade tendue menée à la zone de Oued Essafsaf, commune de Boudriaa Ben Yadjis, wilaya de Jijel, un détachement de l’Armée nationale populaire a éliminé, hier 16 avril 2017, un terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type kalachnikov", précise la même source. Dans le même contexte, des détachements de l’ANP ont découvert à Skikda et Blida, "deux abris pour terroristes, un atelier de fabrication d’explosifs, une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions".