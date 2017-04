Boutarfa s’entretient avec et le P-dg de Gas Natural

Le ministre de l'Energie, Noureddine Boutarfa, a reçu lundi à Alger le P-dg de la société espagnole Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, a indiqué un communiqué de ministère. Au cours de leur entretien, M. Boutarfa et M. Villaseca ont exprimé leur satisfaction quant aux "relations privilégiées" entretenues entre Sonatrach et GasNatural Fenosa, souligne le ministère. Ils ont aussi fait part de leur volonté "de renforcer ces relations à moyen et long termes à travers la reconduction des contrats d’approvisionnement de gaz et aussi grâce à de nouvelles opportunités de partenariat à explorer", ajoute le communiqué.