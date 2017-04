Consultations bilatérales algéro-russes mardi à Alger

L'Algérie et la Fédération de Russie tiendront mardi à Alger la deuxième session des Consultations bilatérales sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme instituées entre les deux pays en 2016, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, dirigera la délégation algérienne à ces entretiens, alors que la délégation russe sera conduite par M. Venediktov Alexandre, représentant le Conseil national de sécurité de ce pays.