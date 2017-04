Boeing va supprimer des centaines de postes d'ingénieurs

Boeing va supprimer des centaines de postes d'ingénieurs supplémentaires dans l'aviation civile pour faire face à un ralentissement des ventes, a indiqué un porte-parole. "Dans nos efforts continus d'accroître notre compétitivité et d'investir dans le futur, nous réduisons des coûts afin de faire coïncider le niveau des emplois avec la demande du marché et le niveau de l'activité", a déclaré Doug Alder. "Les réductions d'effectifs, qui incluent des managers et des dirigeants, se feront par le biais d'un plan de départs volontaires et dans certains cas des licenciements secs", a ajouté le porte-parole.