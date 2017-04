Sellal ce mercredi dans la willaya d’Oran

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectuera demain mercredi une visite de travail dans la wilaya d’Oran, indique mardi les services du Premier ministre dans un communiqué. "Au cours de cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme de son excellence le président de la République, le Premier ministre devra s'enquérir de l'état d'exécution du programme de développement de cette wilaya et procédera à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets relevant notamment des secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de la pétrochimie, de l’habitat, des travaux publics et des sports".