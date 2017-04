Accidents de la circulation : 50 morts en une semaine

Cinquante personnes ont été tuées et 1202 autres blessées dans 1107 accidents de la circulation, survenus dans plusieurs wilayas du pays, au cours de la période du 9 au 15 avril, selon un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. La wilaya de Bouira déplore le bilan le plus lourd avec le décès de cinq personnes, alors que 50 autres ont été blessées, suite à 41 accidents de la route. Par ailleurs, et durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 711 incendies urbains, industriels et autres, et effectué 5271 opérations diverses dont l'assistance à des personnes en danger.