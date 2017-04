Consultations algéro-russes sur la lutte antiterroriste

Les travaux de la deuxième session des Consultations bilatérales sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme, instituées en 2016 entre l'Algérie et la Fédération de Russie ont débuté mardi à Alger (Centre international des conférence CIC, Club des pins). Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, conduit la délégation algérienne à ces entretiens, alors que la délégation russe est conduite par Venediktov Alexandre, représentant le Conseil national de sécurité de ce pays. La lutte contre le terrorisme à l’échelle régionale et internationale ainsi que les principaux conflits et crises dans la région, notamment la situation en Libye, au Mali, au Sahel, en Syrie, ainsi qu'au Sahara occidental, seront examinés à cette occasion.