La HIISE a reçu 39 saisines et adressé 53 notifications

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), a reçu 39 saisines concernant la mise en congé de certains candidats durant la campagne et a adressé 53 notifications pour affichage anarchique de listes électorales et photos, a indiqué mardi le premier rapport hebdomadaire de l'Instance. La HIISE a reçu 39 saisines durant la période allant du 9 au 14 avril 2017 émanant de 24 partis politiques dans 12 wilayas (Blida, Bouira, Tébessa, Sétif, Annaba, Guelma, Mascara, Oran, El Bayadh, Boumerdès, El Oued et Relizane) axées essentiellement autour de la "mise en congé de certains candidats" durant la campagne électorale des législatives du 4 mai", précise le rapport.