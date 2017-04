Le Premier ministre en visite de travail à Oran

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, effectue mercredi une visite de travail d’une journée dans la wilaya d’Oran où il inaugurera des projets d’envergure et inspectera d’autres en cours dans la capitale de l’Ouest algérien. Au programme de sa visite, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, figurent plusieurs projets relevant des secteurs de l’hydraulique, de l’agroalimentaire, de l’industrie et de l’industrie pharmaceutique, du sport et de l’habitat. Dans la commune d’Oued Tlélat, Abdelmalek Sellal, accompagné d’une importante délégation ministérielle, procédera à l’inauguration d’une ferme-pilote "l’Oranaise de production et de développement agricole" (OPDA) qui s’étend sur une superficie de 1.460 hectares, réalisée dans le cadre du partenariat public-privé et irriguée à partir de l’eau traitée par la STEP d’El Kerma.