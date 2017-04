Risque de famine en Somalie et au Soudan du Sud

Des millions de personnes sont menacées par la famine en Somalie et au Soudan du Sud, et la situation pourrait s'aggraver à mesure que la sécheresse et la violence s'étendent, ont mis en garde mardi de hauts responsables des Nations Unies qui ont effectué récemment une visite dans ces deux pays, cités par l'ONU dans un communiqué publié sur son site officiel. S'exprimant devant des journalistes à New York, John Ging, du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), a déclaré que la situation en Somalie évoluait "très rapidement" avec plus de 6,2 millions de personnes ayant besoin de nourriture et d'eau et qui sont menacées par le choléra et la rougeole.