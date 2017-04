M. Babaammi à Washington pour les réunions de la BM et du FMI

Le ministre des Finances Hadji Babaammi participera, à la tête d'une délégation, aux travaux des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), prévues du 19 au 23 avril à Washington, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de ces réunions de printemps, la délégation algérienne prendra part aux travaux du Groupe Intergouvernemental des vingt-quatre sur les questions monétaires et financières Internationales et de développement (G24), précise le communiqué.