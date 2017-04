Syrie: 6 morts dans une explosion de bombe à Alep

Au moins six personnes sont mortes et 32 autres blessées mercredi, lorsqu'une bombe a explosé dans un quartier de la ville syrienne d'Alep (nord), a rapporté la télévision d'Etat. L'explosion s'est produite à Salaheddine, un quartier du sud-ouest de la deuxième ville de Syrie divisée entre gouvernement et rebelles avant que l'armée syrienne ne reprenne en décembre la totalité de la métropole. Le 22 décembre, l'armée syrienne avait annoncé la reprise de la moitié d'Alep qui lui échappait depuis juillet 2012, après une offensive dévastatrice d'un mois.