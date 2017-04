Cameroun: trois morts dans un attentat à Kolofata

Trois personnes ont été tuées et quatre blessées dans un attentat-suicide mercredi à Kolofata, dans l'extrême-nord du Cameroun, ont indiqué des sources concordantes. "Avant 10H00(09H00 GMT), un kamikaze venu du Nigeria est entré à Kolofata et s'est fait exploser", a déclaré un responsable du comité de vigilance de la ville. "L'explosion a tué trois personnes, un gendarme et deux civils", a-t-il précisé. Il a ajouté que quatre personnes ont été blessées - deux hommes et deux femmes - et que le kamikaze est mort. Le bilan des victimes a été confirmé par une source proche des services de sécurité.