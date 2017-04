Trois narcotrafiquants interceptés à Tlemcen et Oran

Trois narcotrafiquants ont été interceptés mardi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes, qui ont également saisi deux quintaux et 34 kg de kif traité, indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes ont intercepté, le 18 avril 2017, dans des opérations distinctes, menées à Tlemcen et Oran (2e Région militaire), trois narcotrafiquants et saisi une importante quantité de kif traité s'élevant à deux quintaux et (34) kilogrammes", précise la même source.