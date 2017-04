Afghanistan: les américains interdisent la zone visée par la méga-bombe

Les forces américaines interdisaient encore mercredi l'axés à la zone visée par la méga-bombe sur le district d'Achin, dans l'Est de l'Afghanistan, selon des médias. Des médias, l'armée afghane, ainsi que la population, ont été empêchés de s'approcher du point d'impact, alimentant rumeurs et suspicion sur les effets de cette bombe, qui a fait selon le bilan officiel 96 morts parmi les éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech). Les forces américaines déployées sous mandat de l'Otan ont indiqué que des "évaluations" étaient en cours dans la zone touchée par la bombe GBU-43, la plus puissante de l'arsenal conventionnel américain.