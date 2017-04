Yémen: marche de protestation contre la guerre

Des jeunes Yéménites ont entamé mercredi une marche entre Sanaa, la capitale contrôlée par les Houthis et le port de Hodeida, sur la mer Rouge, pour protester contre la guerre et la crise humanitaire dans leur pays, ont rapporté des médias. Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le bureau de l'ONU à Sanaa pour saluer le départ des protestataires qui marcheront pendant cinq à six jours pour atteindre la ville portuaire de Hodeida, située à quelque 225 kilomètres, ont annoncé les organisateurs.