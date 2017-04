Un attentat terroriste frappe le cœur de la France

Un attentat terroriste a frappé jeudi soir le cœur de la France, en plein Paris, deux jours après que les services de sécurité aient déjoué une tentative et à la veille de la fin de la campagne électorale pour l’élection présidentielle, dont le premier tour est prévu dimanche. Un policier a été tué et deux autres blessés par balles ainsi qu’une passante sur les Champs-Elysées, l’une des plus belles avenues du monde très fréquentée par les touristes, aux environs de 21 heures. L'agresseur, dont l'identité est connue et vérifiée, selon le procureur de la République de Paris, François Molins, a été abattu.