Un importante quantité de munitions récupérée à Ouargla

Une importante quantité de munitions, des appareils téléphoniques avec accessoires et des plaques photovoltaïques ont été récupérés dans la zone de Roud Ennous, dans la wilaya d'Ouargla, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la poursuite de l’pération ayant permis, hier 19 avril 2017, la découverte près de Gassi Touil, wilaya d’Ouargla, d’une mitrailleuse lourde (14,5 mm) et deux postes radio, un détachement de l’ANP a récupéré dans la zone de Roud Ennous une importante quantité de munitions sÆélevant à 1480 balles de calibre 14,5 millimètres, 17 chaînes de munitions pour la mitrailleuse 14,5 mm, 12 chaînes de munitions pour la mitrailleuse de type FMPK, des appareils téléphoniques avec accessoires, sept plaques photovoltaïques et divers objets", précise la même source.