France: dispositif sécuritaire renforcé pour la présidentielle

Le dispositif sécuritaire, déployé pour assurer le bon déroulement de l’élection présidentielle, dont le premier tour est prévu dimanche, sera renforcé dans les prochains jours suite à l’attentat de jeudi soir en plein Paris qui a fait un policier tué et deux autres blessés. "Au cours des prochains jours, plus de 50.000 policiers et gendarmes seront mobilisés", a indiqué vendredi le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, à l’issue d'un Conseil de défense réuni à l’Elysée sous la présidence de François Hollande, soulignant que 7.000 militaires s’ajouteront à ce dispositif. Le Conseil de défense comprend le chef de l’Etat, le Premier ministre, quatre ministres (Intérieur, Justice, Défense et Affaires étrangères), ainsi que les patrons des services de sécurité, de renseignement et de l'armée.