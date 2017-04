M. Messahel rencontre le président libyen

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a rencontré vendredi à Tripoli le président du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez El-Serraj dans le cadre de la tournée qu'il effectue en Libye pour tenter de rapprocher les vues entre les libyens en appui d'une solution pacifique sur la base du dialogue et de la réconciliation nationale. M. Messahel et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis au siège du conseil des ministres libyen par M. El-Serraj en présence du ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Tahar Siala. Il s'est entretenu également avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Ahmed Miitig.