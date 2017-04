Turquie: deux soldats tués dans une attaque du PKK

Deux soldats turcs ont été tués et deux autres blessés, vendredi à Sirnak (Sud-est de la Turquie), dans une attaque perpétrée par la rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit), selon l'état-major de l’armée (TSK). Les terroristes, terme utilisé par l’armée pour désigner les rebelles du PKK, ont attaqué la base de la gendarmerie locale d’Uludere, un district de cette province proche des frontières irakiennes et syriennes et épicentre de la zone de combats entre l’armée turque et les rebelles kurdes. Les opérations sécuritaires se poursuivent dans le secteur pour traquer les auteurs de cette nouvelle attaque, selon la même source.