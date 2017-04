Les cours du pétrole stagnent à New York

Les cours du pétrole stagnaient peu après l'ouverture vendredi à New York, le marché se montrant prudent à l'issue d'une semaine marquée par un regain de doutes sur les perspectives de diminution de l'offre mondiale. Vers 13H05 GMT, le prix du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, perdait trois cents à 50,68 dollars sur le contrat pour juin au New York Mercantile Exchange (Nymex), dont c'était le premier jour comme cours de référence. "On se contente d'y aller prudemment", a résumé Matt Smith, de ClipperData.