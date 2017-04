Plus de 11.000 Congolais se réfugient en Angola

Plus de 11.000 Congolais se sont réfugiés en Angola suite au pic de violence qui a frappé le Kasaï en République démocratique du Congo (RDC), a annoncé vendredi le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). "Les points frontaliers et les villages situés en Angola ont connu une forte augmentation des arrivées de réfugiés, avec plus de 9.000 personnes arrivées jusqu'à présent pour le mois d'avril", a déclaré le porte-parole du HCR, Babar Baloch lors d'un point de presse à Genève. Le conflit brutal dans cette région autrefois pacifique a déjà déplacé plus d'un million de civils à l'intérieur de la RDC depuis mi-2016.