Les talibans attaquent une base militaire Afghane: au moins 100 tués et blessés

Au moins 100 soldats ont été tués et blessés dans l'attaque de leur base par les talibans dans le nord de l'Afghanistan, a indiqué samedi le ministère de la Défense. "Les insurgés talibans ont lancé une attaque coordonnée contre la base militaire où la majorité des soldats étaient réunis pour la prière, faisant au total plus de 100 morts et blessés parmi les forces armées", a annoncé le ministère dans un communiqué. Il s'agit du premier bilan officiel de source afghane depuis la fin de l'attaque vendredi soir, perpétrée par une dizaine d'assaillants lourdement armés pendant cinq heures au moins.