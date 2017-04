Un accord de transport aérien signé entre l'Algérie et le Gabon

Un accord de transport aérien a été signé entre l'Algérie et le Gabon, qui permettra à Air Algérie et à Tassili Airlines de desservir le Gabon, apprend-on auprès de sources diplomatiques. Cet accord a été paraphé jeudi dernier dans la capitale gabonaise par le directeur de l'aviation civile et de la météorologie au ministère des Travaux publics et des Transports, M. Smain Youcef Azizi, et le directeur général de l'aviation civile gabonaise, M. Dominique Oyinamono.