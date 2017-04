257 kg de kif traité saisis à Tlemcen

Une quantité de kif traité de plus de 257 kg a été saisie vendredi à Tlemcen par des éléments Gardes-frontières alors qu'un contrebandier a été arrêté à Biskra, en possession d'une importante quantité de comprimés psychotropes, indique samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments Gardes-frontières ont saisi, le 21 avril 2017 à Tlemcen (2 RM), 257,45 kilogrammes de kif traité, tandis qu’un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a intercepté, à Biskra (4e RM), un contrebandier en possession de 11.550 comprimés psychotropes et 3.778 boites de médicaments", précise la même source.