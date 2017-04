Vents assez forts sur plusieurs wilayas du Sud du pays

Des vents assez forts continueront samedi de souffler sur le Sahara central, le Nord Sahara et les Oasis, engendrant de fréquents soulèvements de sable et réduisant fortement la visibilité, indique l'Office national de météorologie (ONM) dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Ouargla, Ghardaïa, Adrar, le Sud de Bechar et le Nord de Tamanrasset, sont concernés par ces vents violents jusqu'à demain dimanche à midi. Par ailleurs, des vents moyens d'une vitesse de 60 km/h continueront à souffler d'Est à Nord-Est, atteignant localement 70 à 80 km/h en rafales, durant la validité du BMS, selon les prévisions de l'ONM.