Turquie: 45 membres du PKK neutralisés

Quarante cinq éléments du Parti du travail du Kurdistan (PKK) ont été neutralisés lors des opérations sécuritaires dans l'Est et le Sud-est de la Turquie, selon un bilan hebdomadaire de l’état-major des forces armées turques (TSK). Ces opérations ont été menées dans les provinces de Sirnak, Hakkari, Diyarbakir, Mardin, Batman (Sud-est) et Bitlis (Est) pour nettoyer cette région des terroristes et empêcher les rebelles de préparer leurs attaques au printemps et en été, a ajouté samedi la même source. Les forces de sécurité ont aussi détruit huit abris souterrains et grottes et ont saisi des explosifs et des armes ainsi que quatre véhicules supposés être utilisés dans des attaques à la voiture piégée, a indiqué la TSK, qui déplore la perte de cinq soldats dans ces opérations ayant également fait cinq blessés.