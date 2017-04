Envenimation scorpionique : plus de 43 mille victimes en Algérie

Plus de 43.000 personnes ont été victimes d’envenimation scorpionique dont 47 décédées durant l’année 2016 à travers les différentes wilayas, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la prévention au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH), à l’occasion du coup d’envoi à l’Institut Pasteur d’Alger, de la caravane de sensibilisation pour la prévention contre ce fléau. "Même si on est passé de 150 décès par an avant les années 2000, à moins de 50 en 2016 (47 décès), les piqûres de scorpion constituent toujours un problème de santé publique", a indiqué Smaïl Mesbah, directeur de la prévention au ministère, lors d’une conférence de presse conjointe avec l’Institut Pasteur d’Alger.