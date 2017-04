L’Espagne pour l’application de la décision de justice sur le Sahara occidental

La coordination espagnole des organisations des agriculteurs et des éleveurs a souligné l’importance pour l’Union européenne (UE) d’appliquer sans plus tarder, l’arrêt de la Cour de justice de l’UE de décembre dernier qui exclut le Sahara occidental de l’accord commercial entre l’UE et le Maroc. Cette organisation a convenu, lors d’une réunion qui a regroupé à Madrid, l’un des responsables de la filière des fruits et légumes de la dite coordination Andres Gongora et la déléguée du Front Polisario en Espagne Khira Bulahi, d’étudier profondément cette question afin que les produits agricoles produits au Sahara occidental ne soient plus exportés illégalement par le Maroc, indique cette organisation dans un communiqué.