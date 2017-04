Crise libyenne: Kobler en Algérie

Le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, chef de la mission d’appui des Nations unies pour la Libye (MANUL), Martin Kobler, effectuera une visite de travail en Algérie mercredi prochain, pour poursuivre la "concertation et les consultations continues entre" l’Algérie et les Nations unies concernant la crise libyenne, a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "Dans le cadre des efforts conjoints des Nations Unies et de l’Algérie, M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour la Libye, chef de la mission d’Appui des Nations unies pour la Libye (MANUL), effectuera une visite de travail en Algérie le mercredi 26 avril 2017, pour poursuivre la concertation et les consultations continues entre l’Algérie et les Nations Unies", a précisé la même source.