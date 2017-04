Les Français votent pour le premier tour de la présidentielle

Les Français ont commencé à voter dimanche sous haute surveillance après un nouvel attentat à Paris, pour le premier tour d'une élection présidentielle hautement imprévisible et jugée cruciale pour l'avenir de l'Union européenne. Sur les onze candidats en lice, quatre sont susceptibles d'accéder au second tour: la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, le centriste Emmanuel Macron, le conservateur François Fillon et le héraut de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00 GMT et les derniers fermeront leurs portes à 18H00 GMT. Sur les quelques 47 millions d'électeurs, plus d'un quart s'avouaient encore indécis à la veille du vote et la participation constituera un enjeu clé du scrutin.