Les intempéries ont fait 360 morts en Colombie

Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé samedi que les fortes pluies qui frappent le pays depuis le début de l'année ont fait 360 morts, une centaine de disparus et ont touché plus de 10.300 foyers. Une gigantesque coulée de boue avait dévasté le 31 mars la ville de Mocoa, dans le sud de la Colombie, faisant 323 morts et 103 disparus. Au cours de la semaine, des pluies torrentielles ont encore fait 19 victimes, dont 17 dans des glissements de terrain à Manizales (centre-ouest), et deux lors d'inondations dans le département du Choco (nord-ouest).