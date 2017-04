Le porte-avions américain dans le Pacifique Ouest

Le porte-avions américain Carl Vinson et son escorte commenceront dimanche des exercices conjoints avec la marine japonaise dans le Pacifique Ouest, a annoncé le ministère japonais de la Défense après des jours d'incertitudes sur l'endroit où il se trouve. Le groupe naval se trouve dans la région dans un contexte de tensions renouvelées entre la Corée du Nord et les Etats-Unis à cause des programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Les spéculations vont bon train sur l'imminence d'un sixième essai nucléaire nord-coréen.