Maldives: un blogueur poignardé à mort

Un blogueur progressiste a été poignardé à mort à Malé, capitale des Maldives plongées dans la tourmente politique, ont annoncé sa famille et ses collègues dimanche. Yameen Rasheed, 29 ans, a été retrouvé dans sa cage d'escalier blessé de multiples coups de couteau à la poitrine et au cou. Il est mort peu après son arrivée à l'hôpital, a déclaré sa famille. Son blog, "The Daily Panic", réputé pour se moquer de la classe politique, était très populaire dans cet archipel musulman de 340.000 habitants, connu pour son tourisme de luxe. La victime est la troisième personnalité des médias à être visée dans l'archipel ces cinq dernières années. En 2012, le blogueur Ismail Rasheed, également connu sous le nom d'Hilah, avait été blessé par arme blanche par un assaillant non identifié. En août 2014, un journaliste du groupe indépendant Minivan News, Ahmed Rilwan, a été vraisemblablement enlevé et n'a pas été vu depuis. Mohamed Nasheed, ancien président et chef de l'opposition en exil, a exigé l'ouverture d'une enquête.