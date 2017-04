L’Algérie veut séduire les grands laboratoires américains

L'Algérie et les Etats-Unis d’Amérique ont convenu, dimanche à Alger, d'inciter les grands laboratoires américains à développer leurs investissements en Algérie, et ce, à la faveur de l'audience accordée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf au représentant des Etats-Unis pour le Commerce, Chef de la délégation américaine participant à la 5ème session du Conseil de l’Accord algéro-américain sur le Commerce et l’Investissement (TIFA), Daniel Lawrance Mullaney. Lors des discussions, auxquelles a assisté l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, les deux parties ont convenu d’"œuvrer en commun dans le cadre d’une approche mutuellement profitable à l’effet d’inciter les grands laboratoires américains à développer leurs investissements en Algérie pour profiter de son statut de future plate-forme régionale en matière de production pharmaceutique, y compris en matière de médicaments innovants issus de la biotechnologie", indique dans un communiqué, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.