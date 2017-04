Inde: début d'élections locales à New Delhi

Les électeurs indiens ont commencé à voter, dimanche, pour des élections locales dans l'Etat de la capitale New Delhi, ont rapporté des médias. "Des rangées d'électeurs se sont alignées tôt ce matin devant les bureaux de vote, à sept heures du matin (heure locale)", ont indiqué les autorités indiennes. "Le processus de vote se déroule jusque là dans des conditions normales et pacifiques", et 56.000 agents de sécurité et des forces paramilitaires ont été déployés pour assurer le déroulement normal du processus électoral dans l'ensemble de l'Etat, ajoutent les mêmes sources.