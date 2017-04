Présidentielle en Iran: les débats télévisés en direct

Les autorités électorales en Iran ont décidé que les débats télévisés pour la présidentielle seront finalement en direct, revenant sur une décision initiale critiquée par les candidats et le public, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle Irna. "Tenant compte des demandes de la population et des candidats (...), les débats télévisés seront finalement organisés en direct", a annoncé un responsable du ministère de l'Intérieur. Le président modéré Hassan Rohani, qui brigue un second mandat, et les deux principaux candidats conservateurs, Ebrahim Raissi et Mohammad Bagher Ghalibaf, avaient critiqué la précédente décision de la Commission de propagande électorale prévoyant uniquement des débats pré-enregistrés.