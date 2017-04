Le chef du Pentagone à Djibouti, base américaine stratégique

Le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis est arrivé dimanche à Djibouti pour une courte visite dans ce petit Etat stratégiquement situé, qui accueille la seule base militaire américaine permanente sur le continent africain et où la Chine construit actuellement ses propres installations militaires. La base américaine de Camp Lemonnier accueille environ 4.000 militaires et contractuels américains, selon le Pentagone, et joue un rôle clef pour soutenir les opérations militaires en Afrique, notamment en Somalie où les militaires américains aident les forces locales à lutter contre les rebelles islamistes shebab liés à Al-Qaïda.