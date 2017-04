La Chine et l'Iran reconfigureront un réacteur iranien

La Chine et l'Iran ont signé dimanche à Vienne le premier contrat commercial sur la reconfiguration du réacteur à eau lourde d'Arak, en Iran. En vertu du Plan d'action global conjoint sur le programme nucléaire iranien, Téhéran a accepté de reconfigurer son réacteur afin de réduire au minimum sa production de plutonium et d'empêcher la production de plutonium à des fins militaires. La reconfiguration du réacteur à eau lourde d'Arak est un aspect essentiel du Plan d'action global conjoint, qui a été signé en juillet 2015 entre Téhéran et le groupe des P5+1 (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne).