Le pétrole rebondit en Asie

Les cours du pétrole ont rebondi lundi en Asie, en raison des possibilités d'une prolongation des baisses de production décidées entre l'Opep et des pays non membres du cartel. Vers 04H50 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 24 cents à 49,86 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juin, prenait 30 cents à 52,26 dollars. Un groupe de travail de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de représentants de producteurs n'appartenant pas au cartel ont laissé entendre que l'accord forgé pour réduire la production et soutenir les prix pourrait être prolongé au-delà de juin.