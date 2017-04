Afghanistan: démissions du ministre de la défense et du chef d'état-major

Le ministre de la Défense afghan et le chef d'état-major ont présenté leur démission lundi, a annoncé la présidence au lendemain d'une attaque talibane qui a fait plus de 130 morts sur une base militaire dans le nord du pays. "Le Président Ashraf Ghani a accepté la démission du ministre de la Défense et du chef d'Etat-Major" indique le bureau de la présidence dans un communiqué.