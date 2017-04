Le chef du Pentagone en visite à Kaboul

Le chef du Pentagone Jim Mattis est arrivé lundi à la mi-journée à Kaboul pour une visite non annoncée de quelques heures, sa première dans le pays depuis son entrée en fonction, où 8.400 soldats américains sont déployés, a annoncé à l'AFP un responsable de la Défense américain. Le secrétaire américain à la Défense en tournée au Moyen-orient et en Afrique arrive en Afghanistan, où il a servi par le passé, une douzaine de jours après que l'armée américaine a largué la plus puissante bombe de son arsenal conventionnel sur des positions sous-terraines du groupe Etat Islamique dans l'Est.